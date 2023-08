Massara (Sky) crede in Pulisic: "Le sue qualità si sposano con il calcio italiano"

Dario Massara, giornalista e telecronista, è intervenuto negli studi di Sky Sport per parlare di fantacalcio e calciomercato. In particolare ha indicato Christian Pulisic come l'acquisto estivo in Serie A che, fino a questo momento, lo ha convinto di più. Le sue parole: "Pulisic secondo me è quello che può far meglio. Ha caratteristiche che si sposano meglio con il campionato italiano, ce ne sono pochi con quello strappo, gamba e velocità di esecuzione. Un giocatore che dalla metà campo in su può giocare in tutti i ruoli. Tra i nuovi penso che è quello che possa fare meglio, è il più strutturato"