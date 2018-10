Massara: "Una vittoria del Milan servirebbe per spegnere le critiche su Gattuso"

Dario Massara di Sky Sport ha parlato del momento in casa rossonera: "L'altalena su cui è il Milan è molto ripida. Nel senso che è passata da un derby - perso per un errore nel finale - in cui la squadra sembrava in estrema crisi e l'allenatore sul punto di uscire ad una partita vinta con merito contro un avversario molto forte, in cui si è rimesso nel mirino il quarto posto. Io credo che la verità stia un po' nel mezzo. E' chiaro che la partita di questa sera può essere quella che spegne definitivamente le critiche attorno a Gattuso, perchè vedere il Milan al quarto posto in questo momento della stagione in pochi ce lo saremmo aspettati. Milan corto in attacco? Se intendiamo prime punte di ruolo sì, se invece parliamo di un attacco che può avere diverse sfaccettature anche se a due, allora credo che abbia ragione Leonardo e ci sono diverse alternative come seconda punta".