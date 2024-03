Massaro accoglie Braida a Casa Milan: "Grazie, hai portato grandi top players al Milan"

Ariedo Braida, in coppia con Adriano Galliani, è stato uno dei principali artefici della costruzione della grande epopea del Milan di Berlusconi. Quest'oggi il dirigente sportivo, che come ultima esperienza dirigenziale ha riportato la Cremonese in Serie A, è stato ospite a Casa Milan in via Aldo Rossi dove ha avuto modo di incotrare un suo ex giocatore come Daniele Massaro, come testimoniato dal video pubblicato sui canali social rossoneri. L'ex centravanti dopo aver abbracciato Braida lo ha salutato con un: "Sei sempre bellissimo!".

Poi Daniele Massaro ha dedicato a Braida un bel post su Instagram: "Ti facevo da raccattapalle al Monza. Primo tuo acquisto del Milan di Silvio Berlusconi, grazie al mio padre sportivo Adriano Galliani. Grazie ARIEDO. Hai portato grandi top players al Milan".