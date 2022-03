Massaro: "Calhanoglu stasera non ha bisogno di motivazioni"

MilanNews.it

Intervenuto a SportMediaset nel pre partita di Milan-Inter, Daniele Massaro ha parlato così di Hakan Calhanoglu, ex della sfida: "Gli ex di solito fanno le sorprese, l’ha dimostrato anche nel derby d’andata in campionato. Non ha bisogno di motivazioni giocando contro la sua ex squadra. È un giocatore pericoloso, imprevedibile e l’estro di trovare il gol