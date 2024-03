Massaro: "Pioli sta lavorando bene, abbiamo recuperato gli infortunati"

Dopo il sorteggio di Europa League, Daniele Massaro, presente a Nyon in rappresentanza del Milan, ha rilasciato queste parole ai microfoni di Sky:

Sulla doppia sfida contro la Roma: "Conosciamo bene il nostro avversario. C'erano tra squadre italiane, c'era questo pericolo. Sarà un'altra partita perchè non siamo in campionato, ma in una coppa europea".

Sul momento del Milan: "Molti giocatori sono cresciuti, abbiamo recuperato diversi infortunati. Dovremo prepararci bene perchè l'Europa League è il nostro obiettivo primario". ".

Sulla fase difensiva: "Abbiamo avuto diversi infortuni. Alcuni gol li abbiamo presi per qualche distrazione. Pioli sta lavorando bene, abbiamo recuperato gli infortunati, che non commetteranno più certi errori".