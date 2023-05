Massimo Boldi: "Leao non ce la fa? È come dire che manca Maradona"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Alla vigilia di Milan-Inter, match d’andata delle Semifinali di Champions League, Sky Sport ha intervistato Massimo Boldi, attore e grande tifoso rossonero: “Domani sera sarà un grande Milan”.

Che differenza c’è rispetto al derby di 20 anni fa? “È cambiato il mondo in questi 20 anni. È un po’ cambiato tutto e sono cambiato anche io. Siamo un po’ cambiati tutti ormai”.

Sei nipote di uno dei fondatori del Milan? “Mio nonno. Mi ricordo che quando ero piccolino mi portava in società, stavo sempre in mezzo ai milanisti veri. Ho preso un po’ da mio nonno devo dire, aveva un debole per le donne”.

Chi passa secondo te può davvero vincere la Champions? “Sono sicuro che se ci fosse ancora il cavalier Berlusconi allora sì, si potrebbe vincere. Oggi probabilmente ce la potrebbe fare ma Berlusconi ha sempre dato un grande coraggio”.

Come ha vissuto Berlusconi la vittoria dello scudetto dell’anno scorso? “Eravamo seduti qui sulla terrazza in Duomo e c’era un po’ di confusione, di festa. I giocatori salivano per salutare il presidente e salutavano anche me”.

Di questo Milan chi ti piace? “Devo dire che mi piacciono tutti, mi piace Pioli… Trovo che sia assortito molto molto bene. Ha le qualità e la voglia di vincere. Leao? Come dire che manca Maradona. È sufficiente che Leao scenda in campo per far venire agli interisti il sospetto di perdere”.