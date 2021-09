Massimo Ferrero: "Caro Draghi, a nome di 38 milioni di tifosi riapri gli stadi al 100%"

"Caro signor Draghi, a nome di 38 milioni di tifosi non ti chiediamo soldi ti chiediamo di aprire gli stadi che devono essere la casa di tutti i tifosi per una settimana, non solo per una partita. E poi, dato che abbiamo perso 1 miliardo e 200 milioni di euro, ci puoi rateizzare l'IRPEF?" E' l'appello del presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, nel corso di una intervista rilasciata a 'La7', durante la trasmissione 'L'Aria che Tira'. "Bisognerebbe avere un po' di coraggio, è inutile 'spararsi le pose' sul 75 o 80%, riapriamo gli stadi al 100% e chiudiamo la pratica - prosegue -. Non è che dobbiamo stare lì a chiedere l'elemosina per riportare i tifosi allo stadio e riportare la gente al cinema".