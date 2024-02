Massimo Mauro attacca Leao: "Milan, se il tuo leader è un rapper... Col Monza non c'è mai stato"

Nel post partita di Mediaset, durante la trasmissione Pressing, l'ex giocatore Massimo Mauro ha scelto di attaccare Rafael Leao che, francamente, ieri di colpe ne ha poche. Sicuramente l'ingresso non è stato determinante come poteva essere ma l'espulsione di Jovic immediata ha complicato subito le cose nella ripresa per il Milan. Eppure Mauro si scaglia contro il portoghese nel post partita e lo accusa di poca personalità.

Le parole di Mauro su Leao: "Le grandi squadre si costruiscono quando il giocatore più forte è più forte in tutto. Se il tuo leader è un rapper, la dico così, ciondola, non dà la carica ai compagni. Fa 3 dribbling ok e poi? Oggi non c'è mai stato, non ha aiutato Theo".