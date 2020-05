Mastella: "Serie A? Si poteva scegliere tra modello Francia e Germania, ma ora vedo molta indecisione"

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, Clemente Mastella, sindaco di Benevento, ha parlato del modello da seguire per la ripresa o non del campionato: “Serie A? Si poteva scegliere da subito tra modello francese, dicendo stop, e modello tedesco. Non abbiamo optato per nessuna delle due e vedo ancora molta indecisione. E' mancato il coraggio di assumersi, tutti, le proprie responsabilità“