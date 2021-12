Materazzi: "Corsa scudetto? Inter favorita, ma Milan e Napoli non sono fuori dai giochi"

"La favorita è ancora l'Inter, ma per la corsa al titolo non ci sono solo i nerazzurri". Ne è convinto un grande ex interista come Marco Materazzi, che ai taccuini de Il Mattino ha fatto le proprie considerazioni sulla lotta per il titolo: "Il Milan è secondo a quattro punti e questo vuol dire che non è assolutamente fuori dai giochi. E poi ci metto anche il Napoli".