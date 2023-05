Materazzi ringrazia Eto'o per la Champions e punge Ibra: "Con qualcun altro non lo avrei fatto"

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Marco Materazzi, intervenuto alla Milano Football Week, ha cominciato a riscaldare già il clima dell'euroderby in vista della gara di ritorno. Prima un ringraziamento a Samuel Eto'o per avergli fatto vincere la Champions: "Non lo ringrazierò mai abbastanza per avermi fatto vincere la Champions". Poi la punzecchiatura a Zlatan Ibrahimovic: "Cosa che io non avrei fatto (vittoria Champions, ndr) con qualcun altro... lui sa chi".