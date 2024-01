Matri: "Al Milan stiamo vedendo la miglior versione italiana di Jovic"

Alessandro Matri, ospite a DAZN nel pre partita di Milan-Bologna, parla dell’ottimo momento di Luka Jovic in rossonero.

Queste le sue dichiarzioni: “È la miglior versione del Jovic visto in Italia. Giocare insieme ad una prima punta come Giroud lo fa rendere meglio. Ha grande tecnica, ha finalizzazione. Ha bisogno di un altro di fianco che giochi vicino a lui. Ma al Milan c’è comunque bisogno di equilibrio. Buono per il Milan che abbia un altro giocatore che sta dando certezze”.