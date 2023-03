Matri: "Essere stato pagato 35 milioni non può essere una colpa di De Ketelaere"

MilanNews.it

Nel post partita di Fiorentina-Milan su DAZN, Valon Behrami ed Alessandro Matri hanno discusso su Charles De Ketelaere:

Matri: “Il passato del Milan ci ha insegnato che attendere i giocatori può servire. L’allenatore è lo stesso che ha recuperato in passato i Tonali e i Leao. Il contesto attuale non valorizza nemmeno i giocatori, il Milan si è indebolito rispetto all’anno scorso. Se la squadra va bene il giocatore magari può rendere di più. Quest’anno non è solo De Ketelaere che sta facendo male rispetto all’anno scorso, anche altri giocatori che l’anno scorso hanno fatto bene quest’anno stanno facendo male”.