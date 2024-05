Matri: "Giroud lascia un vuoto tecnico e umano. Curioso di vedere come il Milan lo sostituirà"

vedi letture

Alessandro Matri, in diretta su DAZN nel pre partita di Milan-Salernitana, parla così di Olivier Giroud, oggi all’ultima in rossonero.

Il vuoto che lascia Giroud che vuoto è? “Un vuoto tecnico e umano. È un giocatore che non ruba l’occhio per i numeri sotto porta ma fa giocare bene le sue squadre, ha sempre dato tutto nonostante l’età. È stato il giusto sostituto di Ibrahimovic, avere un giocatore di una caratura mondiale come Giroud è stato importante. Sarà la partenza più importante da ricoprire. Ci sono tanti nomi per quel ruolo, ma sono prospetti giovani: sono curioso di capire come ripartirà il Milan post Giroud”.