Matri: "L'equilibrio stasera sarà fondamentale. Servirà l'approccio giusto, ma rischiare il meno possibile"
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L'ex attaccante rossonero Matri parla a DAZN della sfida di questa sera a San Siro contro il Cagliari. La squadra di Allegri dovrà avere equilibrio
Milan-Cagliari di questa sera è come se fosse una finale. Anche per questo Allegri, alla vigilia della sfida di San Siro, ha chiesto calma, lucidità e zero fretta, aggiungendo anche che la partita potrebbe sbloccarsi dal sessantesimo in poi. Alessandro Matri, negli studi di DAZN, parla così dell'importante sfida che attende il Milan questa sera:
"L'equilibrio stasera sarà fondamentale. Contro Udinese e Sassuolo abbiamo visto un Milan molto lungo. Servirà l'approccio giusto, ma rischiare il meno possibile. Gli attaccanti? Nkunku è quello che sta meglio. Sta dando continuità e ripagando un po'. Mi aspettavo però Fullkrug al posto di Gimenez, si vede che Allegri li vede in condizione. Leao? Può andare via se il modulo sarà questo".
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
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