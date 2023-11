Matri: "La Juve ha una rosa inferiore rispetto a Inter, Milan e Napoli. Ma se a marzo..."

Alessandro Matri, ex giocatore di Juventus e Milan tra le altre, ha parlato alla Gazzetta dello Sport e ha commentato così la pericolosità dei bianconeri in vista della lotta scudetto: "Sulla carta, anche senza Europa, i bianconeri hanno una rosa inferiore rispetto a Inter, Milan e Napoli. Però la Juventus, pur non essendo favorita, se continuerà con questo spirito e se a marzo sarà in questa posizione, se la giocherà fino alla fine".