Matri: "Milan, il sogno sgambetto c'è. Se davanti sbagliano tu devi esserci"

Il Milan vince ad Udine nel finale con una reazione rabbiosa e ottiene tre punti davvero importanti in ottica... In che ottica? Corsa Champions o sogno scudetto? È ancora presto per dirlo con precisione, ma Alessandro Matri su Dazn ne parla così.

Le sue dichiarazioni: "Una vittoria che pesa per la reazione che ha avuto la squadra. Il sogno dello sgambetto c’è. Vincere aiuta a vincere, il Milan è obbligato a vincere sempre. Ma se lo fa porta entusiasmo ed è quello che serviva. Se davanti sbagliano tu ci devi essere”.