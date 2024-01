Matri: "Nel Milan chi subentra lo fa con responsabilità"

Tra le costanti di questa stagione in casa Milan c’è il grande apporto della panchina, con mister Pioli, sia per necessità che per fiducia, ha lanciato diversi calciatori. Anche contro l’Udinese i subentrati, Jovic ed Okafor, sono stati decisivi per ribaltare il risultato.

Alessandro Matri, in diretta su DAZN, ne parla così: “C’è una mentalità adesso, chi deve subentrare entra con le responsabilità. Jovic veniva da un bel periodo, Okafor veniva da un infortunio e ne aveva bisogno. Era importante vincere e dare continuità, Pioli ha fatto sentire a tutta la squadra la responsabilità di questa situazione”.