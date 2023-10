Matri ricorda il suo "momento Giroud": "Successe anche a me, ma feci una papera"

vedi letture

Espulso Maignan contro il Genoa in porta ci va Olivier Giroud, che da bomber diventa per 10 minuti anche portiere. Un'uscita spericolata che salva il risultato ed Olivier è già nella storia. Alessandro Matri, nel post partita su DAZN, parla così della situazione di ieri sera: "Anche a me è successo di andare in porta, era un Pistoiese-Prato, io però presi gol con una papera. La scelta ricade sempre sull’attaccante. Giroud si è reso protagonista con questa uscita”.