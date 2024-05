Matri su Conceição: "Forse è allo stesso livello di Pioli ma non credo che verrà per valorizzare i giovani"

E' intervenuto così l'ex attaccante del Milan, Alessandro Matri dopo la vittoria dei rossoneri contro il Cagliari. In particolare, queste le sue dichiarazioni a 'Tutti Bravi dal Divano', programma di DAZN, riguardanti Sérgio Conceição come possibile prossimo tecnico del Milan.

"Non ci sono più i giovani da valorizzare. Se vendi un big servono giocatori nuovi pronti. Non credo che Conceição venga per valorizzare. Forse è allo stesso livello di Pioli che comunque è alto. Conosce il campionato italiano anche al livello tattico. Certo che se arriva e vendono già uno dei big è dura"