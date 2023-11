Matri sul Milan: "Non credo sia un'emergenza, anche se in difesa sono contati. Davanti poteva riposare Giroud"

vedi letture

"Non credo sia un'emergenza, anche se in difesa sono contati. Davanti poteva far riposare Giroud e facendo giocare Jovic, considerando anche l'impegno, forse il più importante, con il PSG che deciderà il cammino in Champions". Queste le parole di Alessandro Matri nel pre partita di Milan-Udinese a DAZN.