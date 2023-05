Matri: "Vedo l'Inter favorita in Champions sul Milan"

MilanNews.it

Nel corso dello studio del sabato sera di Dazn, Alessandro Matri ha parlato dell'euroderby di Champions tra Inter e Milan, dando la sua visione sui favoriti: "Vedo l'Inter favorita tra le due. Ha ritrovato giocatori importanti, come Brozovic, Lukaku. Non può fare a meno solo di Lautaro, che anche quando entra a gara in corso è determinante. È il leader, ha segnato contro la Juventus, ha segnato in Supercoppa. È il miglior centravanti del campionato con Osimhen, deve fare il gradino a livello internazionale ma è il centravanti più forte del campionato, più di Osimhen per continuità, mi sembra più completo".