Matthaus attacca il fratello di Theo: "A uno così mettetegli il francobollo e liberatevene"

vedi letture

Lothar Matthaus attacca Lucas Hernandez. La leggenda tedesca, ex dell'Inter, si scaglia contro il fratello di Theo Hernandez in un'intervista a Sport Bild: "Con tutti i problemi che ha avuto negli ultimi quattro anni, dentro e fuori dal campo, fossi stato in lui avrei firmato un contratto col Bayern Monaco a cifre più basse. Il fatto che sia andato al PSG dimostra che è un esempio di mancanza di carattere. Lo dissi già diversi mesi fa: se arriva un'offerta per Hernandez, mettetegli il francobollo sul sedere e liberatevene"".