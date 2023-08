Mattinata di trattative a Londra tra Roma e Chelsea per Lukaku

(ANSA) - ROMA, 26 AGO - Roma e Chelsea, dopo il primo incontro a cena di ieri a Stamford Bridge, si sono dati appuntamento a questa mattina per continuare la trattativa che porterebbe Romelu Lukaku in giallorosso. Il meeting tra i due club è in corso con Pinto e i Friedkin che vorrebbero impostare l'operazione sulla base del prestito secco oneroso a una cifra che oscilla tra i 5 e gli 8 milioni, ma senza obbligo o diritto di riscatto. Inoltre la società capitolina sarebbe disposta anche a pagare parte dello stipendio del belga (circa 7 milioni). Dal canto suo il Chelsea, avendo aperto solo alla Roma alla formula del prestito, vorrebbe alzare un po' la base del prestito oneroso e dell'ingaggio da pagare da parte dei giallorossi.

C'è fiducia da entrambi le parti che l'operazione possa chiudersi, ma servirà ancora un po' di tempo. Nel frattempo Lukaku è a Bruxelles in attesa di notizie. (ANSA).