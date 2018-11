Mauri a Sky: "Arrivo da un periodo buio ma mi alleno sempre al massimo. Siamo il Milan, dovevamo reagire e lo abbiamo fatto"

Josè Mauri ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro il Dudelange: “A livello personale, giocare per questa maglia porta da solo motivazioni. Il mio periodo era un po’ buio ma mi alleno al cento per cento e cerco di giocare bene quando chiamato in causa. Non sono una squadra importante ma sanno giocare e creare difficoltà. Però noi siamo il Milan, dovevamo reagire, avevamo giocatori importanti che lo hanno dimostrato. Parma? Cerco di essere sempre pronto. Abbiamo la sfortuna di avere tanti infortuni gravi. È il mio Parma ma sono al Milan e dobbiamo vincere per arrivare più in alto possibile in campionato. Gattuso? Non so cosa ha detto, mi stavo scaldando in campo. Però me lo immagino (ride n.d.r.)”.