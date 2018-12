José Mauri è il favorito per scendere in campo dall'inizio nel lunch match contro il Parma. Il centrocampista classe '96 ha giocato da 2011, vendendo aggregato alla prima squadra dal 2013 al 2015, per poi trasferirsi al Milan: l'argentino ha collezionato 35 presenze in Emilia e realizzato 2 reti in Emilia.