Mauro risponde a Mourinho: "Se cerca un nemico non sono io"

(ANSA) - ROMA, 04 GEN - "Non devo aggiungere nulla, se cerca un nemico quello non sono io". Massimo Mauro replica così alla polemica sollevata da Josè Mourinho che ieri, dopo Roma-Cremonese, in diretta tv aveva attaccato l'ex giocatore oggi commentatore televisivo: il tecnico giallorosso, in riferimento alle parole di Mauro dopo Roma-Napoli, aveva detto che "per un ex calciatore non rispettare gente che mangia dallo stesso piatto dal quale mangiamo anche noi è una brutta cosa. Ci sono commentatori e commentatori, chi capisce rispetta chi mangia nel tuo stesso piatto. Anzi, mi sembra che ancora da lì ci mangi". Mauro, dagli studi Mediaset nel post Juventus-Salernitana di Coppa Italia ha sottolineato di non dover "ripetere niente di quello che ho detto a Pressing, lì c'è già tutto il rispetto che io ho per giocatori, allenatori, arbitri e Mourinho stesso. Se ha bisogno di un nemico non sono disponibile, se vuole parlare di calcio lo aspetto".

"Lui sa il fatto suo, è un grande comunicatore e non fa mai niente per caso - ha aggiunto Mauro -. Ha vinto tutto, è stato in tutte le più grandi squadre del mondo. Posso fare io il suo nemico? Io ho risentito le cose che ho detto a Pressing, è il mio lavoro, che faccio da venti anni. Rispondo alla mia azienda e alla mia coscienza". (ANSA).