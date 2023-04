Mauro: "Roma-Milan partita bruttissima, quando i migliori di Pioli giocano così la squadra non fa niente"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso di "Tutti Convocati" su Radio 24, Massimo Mauro ha commentato così la prestazione di ieri dei rossoneri all'Olimpico contro la Roma di Mourinho: "Roma-Milan è stata una partita bruttissima. La Roma non ha mai brillato per il bel gioco e il Milan è stato bruttino. Quando gli uomini migliori dei rossoneri giocano in questo modo, la squadra di Pioli non fa niente".