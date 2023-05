MilanNews.it

Intervenuto a Mediaset, Massimo Mauro ha commentato così la stagione di Milan e Inter: "In positivo è una grande annata per dei gruppi che arrivano in fondo alla Champions, non ce lo aspettavamo. In campionato, se arrivano nelle prime quattro, io credo che il giudizio debba essere molto positivo".