Maxi Lopez,Icardi? Cosa giusta andar via

(ANSA) - ROMA, 5 AGO - "La cosa giusta da fare per Icardi è provare ad andare altrove e continuare, perché la carriera di un giocatore è molto corta e si deve sempre dimostrare". Se a dare questo consiglio all'attaccante ancora in forza all'Inter è Maxi Lopez, ex marito di Wanda Nara, la cosa può sembrare strana, ma l'attaccante argentino nella scorsa stagione al Vasco da Gama mette da parte i casi personali. Lo stesso consiglio lo dà a Dybala: "un giocatore fortissimo, magari cambiando e andando da un'altra parte potrà esprimere qualcosa in più di quello che ha fatto alla Juve. E' stato uno dei giocatori migliori in assoluto, ma a volte dopo tanti anni in una squadra si deve cambiare, fare un'esperienza diversa e cercare di fare la differenza in un posto diverso".