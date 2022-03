Maxi-multa in arrivo per il PSG: troppo divario tra stipendi maschili e femminili

MilanNews.it

Multa in vista per il Paris Saint-Germain. Il club della capitale francese, che deve già fare i conti con la richiesta di una condanna a 28 mesi di detenzione nei confronti del suo presidente Nasser Al-Khelaifi, potrebbe essere presto raggiunto da una sanzione economica da parte delle autorità transalpine.

Gender gap. Secondo quanto riferito da L'Equipe, infatti, il PSG rientrerebbe tra le sedici compagnie francesi che saranno multate per l'eccessivo divario a livello di stipendi tra i dipendenti maschi e le dipendenti donne. Il club non rispetterebbe infatti i requisiti di una legge sull'eguaglianza di genere vigente in Francia, secondo cui le società che realizzano un punteggio inferiore al 75 per cento, per tre anni di fila, nell'ambito di un indice fissato ad hoc. La multa potrebbe arrivare fino all'1 per cento del monte ingaggi complessivo. Le Monderiporta anche la versione del PSG, che avrebbe risposto all'accusa evidenziando come questo modello di valutazione sia del tutto "inadatto" al mondo del calcio. Prima delle sanzioni, la società potrà esporre le proprie ragioni - e quindi l'inapplicabilità di una legge del genera all'attuale modello economico del calcio - nell'ambito di un procedimento.