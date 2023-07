Maxi-recuperi come in Qatar, arbitri giovani e specializzati: le novità arbitrali per la prossima stagione

MilanNews.it

La nuova stagione è alle porte e tra chi ha già cominciato la preparazione e chi lo farà nei prossimi giorni, si può dire che è iniziata anche sul campo. La Gazzetta dello Sport, all'indomani della presentazione del calendario, propone alcune novità arbitrali che si vedranno sui campi di Serie A a partire dal 20 agosto. Per prima cosa si andrà verso i maxi-recuperi che già abbiamo imparato a conoscere ai Mondiali in Qatar: questo per aumentare il tempo effettivo (ancora sotto l'ora di media nell'ultimo campionato) e anche per scoraggiare certe abitudini di perdita di tempo divenute ormai frequentissime.

Inoltre si cercherà di evitare l'assegnazione dei "rigorini" ovvero calci di rigore facili, per abbassare ulteriormente la media di tiri dagli undici metri ogni partita: 0,29 nell'ultima stagione. Inoltre ci sarà un ricambio generazionale nei direttori di gara con Rocchi che punterà sui giovani e affiderà loro anche partite di cartello; in parallelo si specializzerà ancor di più la carriera dell'arbitro al Var che sarà separata da quella dell'arbitro e degli assistenti (ove possibile).