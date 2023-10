Mazraoui sostiene la Palestina e imbarazza il Bayern Monaco

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - Ha suscitato polemiche ed imbarazzo in Germania il post del difensore del Bayern Monaco Noussair Mazraoui con il quale il difensore marocchino - in ritiro con la propria nazionale - domenica su Instagram ha condiviso un breve video in cui una voce esterna recita: "Dio, aiuta i nostri fratelli oppressi in Palestina, affinché ottengano la vittoria. Possa Dio concedere la grazia ai morti, possa Dio guarire i feriti". Una presa di posizione che non è piaciuta alla stampa tedesca, che ha avuto parole dure nei confronti del giocatore.

Il Bayern ha deciso di prendere posizione e attraverso un comunicato all'agenzia stampa DPA ha fatto sapere che "dopo il suo ritorno è previsto un approfondito colloquio personale con la direzione del club". (ANSA).