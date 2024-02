Mazzarri: "Mi dicono che del gol col Milan, si parlava benissimo. Poi s'è preso quel gol maldestro..."

vedi letture

16 partite con lei, come descriverebbe il suo Napoli come filosofia di gioco? E' una squadra che ama pressare, fraseggiare o cosa? Sono due delle domande poste in conferenza stampa a Walter Mazzarri, allenatore del Napoli che alla vigilia della sfida contro il Genoa - gara valida per la 25esima giornata che andrà in scena allo stadio Maradona - ha risposto così: "Mi dicono che prima di prendere gol col Milan, si parlava benissimo, poi s'è preso quel gol maldestro, soprattutto per uno come me che ha vissuto sulla tattica, ma sono cambiati i giudizi. A parte Torino non ho mai visto male la squadra, 20 minuti benissimo, poi gli altri prendono il sopravvento. Poi so perché succedono certe cose, ma a voi non lo dico, ma non è andata malissimo, manca anche fortuna su 3-4-5 punti in più, ma li meritavamo".

Volevo chiederle anche dal punto di vista tattico...

"I principi nel calcio moderno, visto che si parla di essere antichi o di aver studiato il 4-3-3 di Spalletti per averlo detto in un'intervista. Ma io il 4-3-3 non c'era bisogno che lo studiassi guardando le partite dello scorso anno, lo studiavo a Coverciano dove mi fanno parlare perché credo di saperli interpretare tutti. Non all'antica come dicono, ma recuperare anche nella metà campo offensiva, come con l'Inter all'inizio, per essere il più vicine possibili al Napoli dell'anno scorso. Anche se poi nessuno si sia accorto del fatto che sono cambiati 6-7-8 elementi della rosa dell'anno scorso. Bisognerebbe smetterla di fare paragoni".