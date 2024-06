Mazzarri riparte dall'Iran. Vicina la panchina del Persepolis

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Nuova avventura in panchina per Walter Mazzarri: allenerà il Persepolis Football Club, una delle due big del campionato iraniano, secondo quanto riporta Sky Sport. Reduce dalla parentesi a Napoli, Mazzarri ricomincia dunque dall'estero. In carriera, l'allenatore toscano aveva già avuto un'esperienza fuori dall'Italia, ma in Premier League, al Watford. Nell'ultima stagione, il Persepolis è arrivato primo nel campionato iraniano (Persian Gulf Pro League), con un punto di vantaggio sull'Esteghlal. (ANSA).