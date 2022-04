Mazzarri: "Sembrava che il Verona stesse giocando la finale di Champions"

MilanNews.it

Walter Mazzarri, tecnico del Cagliari, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il ko interno con l'Hellas Verona, prossimo avversario del Milan: "Ho parlato con la squadra, dopo una partita così l'allenatore deve parlare con la squadra. Non mi sono piaciuti i duelli in fase difensiva, siamo stati debolissimi ed abbiamo concesso troppo. L'ho detto anche ai ragazzi, questa sconfitta brucia. Bella prestazione del Verona, che sembrava stesse giocando la finale di Champions League, ma la prestazione difensiva è stata brutta. Vogliamo cambiare rotta già a Salerno, mi dispiace per i tifosi: voglio chiedere scusa. Il 2-1 ci aveva dato coraggio, ma siamo calati nel finale: se nel calcio non vai a mille, soffri e rischi di perdere come è successo oggi. La classifica si complica, lo sappiamo. Ho parlato con la squadra, non ci aspettavamo di giocare le ultime tre di campionato con questa classifica. Adesso mi metto l'elmetto, daremo battaglia fino alla fine".