Mazzarri su Gattuso: "Sta facendo un ottimo lavoro, anche in emergenza è riuscito a fare bene"

In conferenza stampa, Walter Mazzarri ha parlato così di Gattuso: "Sta facendo un ottimo lavoro e i numeri parlano per lui. Anche in situazioni di emergenza è riuscito a fare bene. In casa, il Milan ha perso solo contro la Juventus. A noi toccherà fare una partita perfetta, non sappiamo come giocherà il Milan visto che ha cambiato spesso modulo. Ci siamo preparati a tutte le soluzioni. E nonostante l'emergenza, hanno giocatori come Higuain, Suso, Cutrone, Calhanoglu e Kessié. Calciatori di assoluto valore, basta guardare il loro curriculum".