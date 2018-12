Mazzarri: "Suso e Falque giocatori simili"

In conferenza stampa prima di Milan-Torino, Walter Mazzarri ha parlato così dei singoli: "Suso e Falque? Sono giocatori molto simili, con molte caratteristiche in comune. Nel Milan ce ne sono tanti, anche nel reparto difensivo. Penso a Zapata, ad esempio. Un trattamento speciale per Suso? Io e il mio staff ci preoccupiamo di tutto e per questo sono tranquillo. Chiaro, se affronti Messi devi prendere delle misure. Ma ripeto: a questi livelli guardiamo tutto. A volte ci facciamo capire e a volte no".