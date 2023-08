Mazzone: Gravina, "è stato una icona del calcio italiano"

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 19 AGO - "Salutiamo una vera e propria icona del calcio italiano, un uomo animato da valori e principi profondi, un allenatore preparato, coraggioso e appassionato. Ha inventato uno stile unico incarnando, allo stesso tempo, serietà e umanità. Non lo dimenticheremo". Così il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, ricorda Carlo Mazzone, il tecnico roano scomparso oggi all'età di 86 anni. Per ricordare e onorare Mazzone, la FIGC ha disposto un minuto di raccoglimento da osservare prima dell'inizio delle gare di tutte le competizioni in programma nel weekend, compresi i posticipi di lunedì. (ANSA).