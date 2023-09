Mbappé: "Da ragazzo amavo solo CR7. Ora apprezzo la bravura di Messi"

Kylian Mbappé non ha mai nascosto la sua ammirazione per Cristiano Ronaldo. L'immagine della stanza dell'attaccante francese piena di fotografie, poster e articoli sul fuoriclasse portoghese è nella mente di tutti ma ciò non vuol dire che l'ex Monaco non apprezzi allo stesso modo Lionel Messi, con cui ha condiviso lo spogliatoio nelle scorse due stagioni.

Mbappé ha spiegato in una diretta social la sua posizione. "Adoro Cristiano ed ero un suo grande fan quando ero giovane, ma poi ho iniziato a capire che Messi è eccezionale. Quando sei un grande fan di Cristiano, non ti accorgi di quanto sia bravo Messi, perché ami CR7. Ma ora sono cresciuto e mi piacciono entrambi".