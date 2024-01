Mbappé durissimo contro i razzisti: "Sei molto lontano dall'essere solo, Maignan. Ancora nessuna soluzione: quando è troppo è troppo!"

"Sei molto lontano dall'essere solo Mike Maignan. Siamo tutti con te, Mike. Ancora gli stessi problemi e ancora NESSUNA soluzione. Quando è troppo è troppo!!!!!!!!!!!! NO AL RAZZISMO".

Tu es très loin d’être seul Mike Maignan.

On est tous avec toi.

Toujours les mêmes problèmes et toujours AUCUNE solution.

Trop c’est trop !!!!!!!!!!!!



NON AU RACISME. ️✊ pic.twitter.com/uqlCLMr00x