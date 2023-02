Mbappé e la passione per il Milan: una foto prima del video di ieri

MilanNews.it

Sta facendo rumore l'occhiolino lanciato in direzione Milan ieri sera al FIFA The Best da Kylian Mbappe, fenomenale attaccante francese del PSG che rispondendo a un tifoso ha asserito che se dovesse venire a giocare in Italia lo farebbe solo per il Milan. La passione del classe '99 per i colori rossoneri non è una novità assoluta: sono piuttosto note infatti le immagini che risalgono ai tempi in cui era bambino ed indossava proprio una maglia del Diavolo.