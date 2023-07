Mbappé è tornato ad allenarsi col PSG: i tifosi lo osannano, ma lui sorride poco

vedi letture

Kylian Mbappé è tornato ad allenarsi col Paris Saint-Germain. Come riporta L'Equipe, l'attaccante francese è stato accolto con entusiasmo da decine di tifosi al momento del suo arrivo a Poissy. Il talento classe 1998 si è fermato coi fan, anche se ha concesso ben pochi sorrisi.

Silenzio stampa sul caso Mbappé

Intanto, in casa Paris Saint-Germain, continua a tenere banco la telenovela più seguita dell'estate. E, stando a quanto riferito da L'Equipe, il club parigino ha indetto un silenzio stampa sul tema per tutta la durata della tournée asiatica. Sia Vitinha che Danilo, i due calciatori che hanno rilasciato interviste a margine dell'amichevole con l'Al Nassr, hanno fatto sapere di non poter affrontare l'argomento. Stesso discorso per mister Luis Enrique, che non potrà esprimersi in merito alla questione Mbappé.