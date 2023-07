Mbappé escluso dai convocati del Psg per la tournée in Giappone

Il Paris Saint Germain ha escluso Kylian Mbappé dai convocati per la tournée in Giappone. Il francese ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2024, e i rapporti con il club sono tesi come non mai. Le tensioni dell'ultimo periodo hanno portato a questa clamorosa decisione.