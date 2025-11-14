Mbappè fa doppietta con la Francia e si avvicina al record di Giroud

vedi letture

Nella partita di ieri sera tra Francia e Ucraina, valida per le Qualificazioni ai Mondiali 2026 che si giocheranno la prossima estate tra Stati Uniti, Canada e Mesico, i transalpini hanno vinto 4-0. In campo anche i rossoneri Mike Maignan, dall'inizio, e Christopher Nkunku, alla fine: hanno contribuito a strappare il pass per la competizione. Mattatore della sfida il capitano Kylian Mbappè che ha siglato una doppietta, arrivando a quota 55 gol con la maglia della Nazionale, a sole due reti dal record di Olivier Giroud, ex centravanti rossonero. Possibile dunque che il primato della punta oggi al Lille sia in vicino a cadere.

Questa la Top 10 dei marcatori della selezione francese:

1) ﻿﻿﻿Olivier Giroud 57 reti

2) ﻿﻿﻿Kylian Mbappé 55

3) ﻿﻿﻿Thierry Henry 51

4) ﻿﻿﻿Antoine Griezmann 44

5) ﻿﻿﻿Michel Platini 41

6) ﻿﻿﻿Karim Benzema 37

7) ﻿﻿﻿David Trezeguet 34

8) ﻿﻿﻿Zinedine Zidane 31

9) ﻿﻿﻿Just Fontaine 30

10) ﻿﻿﻿﻿Jean-Pierre Papin 30