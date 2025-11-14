Mbappè fa doppietta con la Francia e si avvicina al record di Giroud
Nella partita di ieri sera tra Francia e Ucraina, valida per le Qualificazioni ai Mondiali 2026 che si giocheranno la prossima estate tra Stati Uniti, Canada e Mesico, i transalpini hanno vinto 4-0. In campo anche i rossoneri Mike Maignan, dall'inizio, e Christopher Nkunku, alla fine: hanno contribuito a strappare il pass per la competizione. Mattatore della sfida il capitano Kylian Mbappè che ha siglato una doppietta, arrivando a quota 55 gol con la maglia della Nazionale, a sole due reti dal record di Olivier Giroud, ex centravanti rossonero. Possibile dunque che il primato della punta oggi al Lille sia in vicino a cadere.
Questa la Top 10 dei marcatori della selezione francese:
1) Olivier Giroud 57 reti
2) Kylian Mbappé 55
3) Thierry Henry 51
4) Antoine Griezmann 44
5) Michel Platini 41
6) Karim Benzema 37
7) David Trezeguet 34
8) Zinedine Zidane 31
9) Just Fontaine 30
10) Jean-Pierre Papin 30
