Mbappé fa infuriare Al-Khelaifi: "Mancanza di rispetto al PSG. Se pensa questo di noi, perché non se ne va"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'intervista concessa a France Football da Kylian Mbappé ha scatenato l'ennesimo terremoto in casa Paris Saint-Germain. Il francese ha messo in dubbio il suo futuro al PSG, peraltro usando termini piuttosto duri nei confronti del suo attuale club, ancora alla caccia della prima vittoria in Champions League. Parole che hanno scatenato un putiferio nello spogliatoio parigini, che come riporta RMC Sports sono insorti nei confronti dell'attaccante.

In sei, infatti, avrebbe palesato il proprio disappunto al presidente del club, Nasser Al-Khelaifi, che a sua volta sarebbe furioso con il suo numero 10. "Se pensa questo di noi, perché non se ne va", avrebbe tuonato Nasser, parlando di una totale "Mancanza di rispetto nei confronti di tutto il PSG, dello staff tecnico e dei compagni" da parte di Mbappé.