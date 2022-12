Mbappé: "I festeggiamenti dell'Argentina non sono un mio problema"

MilanNews.it

Kylian Mbappe, attaccante del PSG che ieri sera ha assicurato il successo ai suoi nel ritorno in campo dopo il Mondiale, ha parlato dopo il match rispondendo alla domanda sulle esultanze degli argentini dopo la vittoria del Mondiale, nelle quali ci è finito di mezzo pure lui, seppure come oggetto di scherno: "Ho parlato con Messi dopo la partita, mi sono congratulato perché aveva raggiunto ciò che cercava da una vita. I festeggiamenti dell'Argentina non sono un mio problema, non spreco energie per cose così banali. Ciò che è davvero importante per me è dare il meglio, ora aspetto che Leo torni per vincere partite e segnare gol".