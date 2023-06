Mbappé: "L'anno prossimo sarò al Psg. Poi possono succedere tante cose"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Kylian Mbappé torna a parlare del suo futuro e lo fa a Telefoot, dopo il caos scatenato in seguito della lettera inviata al Psg in cui spiegava di non voler rinnovare il contratto in scadenza nel giugno 2024: "Ho già detto che resterò al Paris Saint-Germain e l'ho detto prima che accadesse tutto questo", spiega il francese. "Il prossimo anno giocherò per il Psg, è quello che ho detto. Poi sono tante le cose che succedono in un anno, specialmente in un club come il Psg", conclude il fenomeno francese, su cui è già tornato in picchiata il Real Madrid.