Mbappè libero di firmare con un'altra squadra: sarà sfida Psg-Real?

Non si può non parlare di Kylian Mbappè, in questo avvio di 2024. Uno dei giocatori più forti del mondo, infatti, dal 1° gennaio è libero di trovare accordi con qualsiasi club voglia. Il francese ha ancora sei mesi di contratto con il Psg ma ancora non c'è stato un accordo per il rinnovo e non si sa se ci sarà. Da questo momento Mbappè è libero di impegnarsi con chi vuole.

Se L'Equipe riporta che il Psg è fiducioso di trovare un accordo, lo spauracchio più grande per i parigini rimane come sempre il Real Madrid che ronza intorno a Mbappè da tempo e a cui lo stesso giocatore ha più volte mandato segnali d'amore. Secondo Marca i primi contatti tra i blancos e il giocatore potrebbero arrivare già questa settimana.