Mbappé ricorda il Bataclan: "Speciale che Francia sia in campo 10 anni dopo"
(ANSA) - PARIGI, 12 NOV - Il 13 novembre 2015 ''è stato un momento terribile. Tutti si sentono colpiti da quanto accaduto. Giocare 10 anni dopo, è speciale. Tenteremo di rendere omaggio a tutte le persone che sono state colpite da quel tragico evento.
Vogliamo fare in modo che la giornata sia il meno difficile possibile per tutte le vittime": lo ha detto il capitano della nazionale francese, Kylian Mbappé, in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Ucraina per le qualificazioni al Mondiale 2026. Un incontro che si disputerà proprio nel decennale degli attentati del 13 novembre 2015, che causarono oltre 130 morti tra lo Stade de France, il Bataclan e nei locali del centro di Parigi. (ANSA).
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
